Минтранс разрешил авиапассажирам не распечатывать посадочные талоны. Пулково заинтересован в нововведениях, но пока не готов

В российских аэропортах пройти на борт самолета теперь можно будет лишь предъявив электронный посадочный талон на экране мобильного. Нововведения вступят в силы с 25 февраля.

Авиапассажиры могут продолжить использовать бумажные талоны, однако их наличие становится необязательным. Об этом 19 февраля сообщает RT со ссылкой на приказ российского министерства транспорта.

«Посадочный талон, оформленный в электронном виде, используется при наличии в аэропорту информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотров, и устройства, сканирующего штриховой код», — уточняется в приказе ведомства.

В пресс-службе аэропорта Пулково «Фонтанке» рассказали, что заинтересованы в том, чтобы пассажиры могли не утруждать себя распечаткой. Однако «сейчас нет возможности проходить, не предъявляя распечатанный посадочный талон» – у воздушной гавани нет специального оборудования. Пулково предстоит оценить объем инвестиций для модернизации своих систем.

Напомним, что использование электронных билетов не является инновацией, так как многие страны перешли на них еще в 2000-х годах. В России первые эксперименты в этой области были проведены в 2013–2014 годах в столичных аэропортах.