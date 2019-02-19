Бывшему спикеру тюменской думы за ДТП с погибшими дали срок. Условный. Со второго раза

В Тюмени вынесли новый приговор бывшему спикеру городской думы Дмитрию Еремееву, обвиняемому в смертельном ДТП, произошедшем летом 2018 года. Минувшей осенью Тюменский районный суд уже выносил решение по этому делу – ограничился штрафом. Это возмутило общественность, и дело отправили на доследование.

Кадр из видео в YouTube

Как сообщает 72.ru, 19 февраля Тюменский районный суд за ДТП с двумя погибшими приговорил экс-спикера думы Тюмени к трем годам условно с испытательным сроком три года. Также бывший депутат был лишен водительских прав на два года и 10 месяцев. Прокурор требовала для Еремеева три года колонии-поселения с лишением прав на три года, а адвокат и сам подсудимый просили ограничиться условным сроком и лишением.

Авария произошла 24 июня в районе села Червишево, в 27 километрах от Тюмени. Тогда еще действующий спикер тюменской думы Еремеев на Toyota Land Cruiser 200, обгоняя «Ладу», выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Toyota Avensis. От удара «Авенсис» загорелся, водитель и пассажир погибли.

Видео: YouTube/newsHShD

Компания такси выплатила родственникам погибших 500 тысяч рублей, а сам депутат – по 1,5 миллиона рублей. Также он заплатил еще 100 тысяч рублей вдове погибшего пассажира.

Первый суд по делу прошел в сентябре. Еремеев свою вину признал, но заявлял, что дорога была не освещена, а у такси горела только одна фара. Экспертиза показала, что за рулем он находился в трезвом состоянии.

3 сентября Еремеева приговорили к штрафу в 160 тысяч рублей. Он не получил судимости и даже не был лишен прав. Уголовное дело было прекращено. Это вызвало большой общественный резонанс; «Единая Россия» заявила, что членство Еремеева в партии приостановлено, а прокуратура подала апелляцию на решение суда. Решением областного суда дело отправили на доследование.

Выяснилось, что в «Ленд Крузере» ехали пассажиры – трое парней 17 и 18 лет. После аварии очевидцы помогли им выбраться из автомобиля, и те, оправившись от потрясения, быстро уехали с места ДТП. Также во внедорожнике находились две собаки, которые в результате аварии погибли. По словам молодых пассажиров, у встречного такси горели обе фары, а Еремеев говорил по телефону. Сам бывший депутат это опровергал. Также стало известно, что пожарная машина на место аварии приехала через 20 минут, в ней был только водитель и не оказалось пенообразователя.