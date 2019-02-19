Особняк на Большой Конюшенной пошел на третий судебный круг. Актив за 850 млн не против взять в залог меценат проекта «Одуванчики добра»

Восьмилетняя битва за здание на Большой Конюшенной пошла на третий круг судебных разбирательств. Дважды дело доходило до Верховного суда РФ и возвращалось с зеркальными решениями. В конфликте звучат фамилии – Сечин, Ротенберги; зафиксирована передача 30 кг денег; не обошлось без международного розыска. В игре и миллиардер Аркадий Пекаревский – крупнейший в России производитель марципанов, задумавший потратить 100 млн рублей на «Одуванчики» в 100 аэропортах мира.

По информации «Фонтанки», около 14 часов 19 февраля в Петербургском городском суде началось рассмотрение иска петербургской компании «Транспортные системы» об истребовании права на здания на Большой Конюшенной, 9, у предпринимателя Марка Эйдлена. На принятие решения ушло полтора часа.

Спор за особняк Слепцова, построенный в начале XIX века, идет с 2011 года. Что касается цены вопроса, то весной 2015 года в Российском аукционном доме объект выставлялся за 850 млн рублей.

Начиная с 2015 года оппоненты уже дважды проходили все инстанции, вплоть до Верховного суда России. В январе 2017 года ВС удовлетворил жалобу Эйдлена, направив спор обратно в Санкт-Петербургский городской суд для повторного рассмотрения. В конце ноября 2018 года тот же ВС удовлетворил уже жалобу «Транспортных систем» и вновь направил иск в Санкт-Петербургский суд.

«Фонтанка» ранее публиковала новеллу, как в 2011 году единственным учредителем ООО «Транспортные системы», владеющим зданием, стал петербуржец Игорь Сечин. Нехватка оборотных средств подтолкнула его к поиску покупателя. В Израиле он нашел братьев Ротенбергов (Сагива и Нира), согласовавших предварительный договор купли-продажи за 60 млн евро. После нескольких манипуляций актив был зарегистрирован в Федеральной регистрационной службе как собственность некоего Смирнова, а покупатель должен был перевести в течение 10 дней сумму из Гонконга.

Далее на сцене появился петербуржец Марк Эйдлен со своим особым мнением о том, что он выкупил особняк за наличные. Обстоятельства зафиксированы следствием: «Я переложил из своей автомашины в машину Смирнова две сумки с деньгами (…) Смирнов открыл сумки и убедился, что в них лежат деньги, при этом Смирнов деньги не пересчитывал, так как доверял мне. Смирнов написал расписку о получении денежных средств в сумме 315 миллионов рублей … часть из вышеуказанной суммы денег принадлежала мне лично, часть денежных средств я взял наличными в долг у своих знакомых, у кого именно я взял деньги в долг, я назвать не могу, так как не помню».

Эйдлен стал владельцем доходного дома в центре города. Кстати, вес 315 миллионов – не менее 30 килограммов.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено в 2012 году в Петербурге, а после передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Сегодня в материалах – эпизоды в отношении Ротенбергов, Смирнова и компаньонов, вмененные им по объектам столицы, Самары и другим городам. Они объявлены в международный розыск. Смирнова, например, задерживали в Голландии, но до экстрадиции не дошло. 1 ноября 2018 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении на полгода срока ареста здания на Большой Конюшенной, 9.

По данным «Фонтанки», в конфликте есть и третье заинтересованное лицо. В 2011 и 2014 годах Марк Эйдлен взял взаймы сумму около 200 млн рублей у петербургского бизнесмена Пекаревского.



Аркадий Пекаревский – сооснователь корпорации Sela (в 2008 году продал свою долю своему партнеру). Сегодня бизнесмен развивает кондитерское производство «Ацтек» под маркой Grondard. Занимается девелоперскими проектами, недавно стал акционером компании PicˊnMix. Также он развивает идею своего друга – скульптора Григория Потоцкого, установив в Пулково символ добра – «Одуванчик». На проект в 100 аэропортах он готов потратить 100 млн рублей.

В декабре 2015 года Пекаревский обратился в Дзержинский районный суд с исковым заявлением к Эйдлену о взыскании задолженности по двум договорам займа. Через пару недель иск был удовлетворен. При этом данное решение Эйдлен не обжаловал. Далее Пекаревский инициировал личное банкротство Эйдлена. Заметим, с заявлением о признании Эйдлена банкротом обратилась в арбитражный суд адвокат Мощинская, одновременно представлявшая интересы Эйдлена при рассмотрении апелляционной жалобы на решение Дзержинского районного суда об удовлетворении иска ООО «Транспортные системы».

Летом 2016 года в отношении Эйдлена была введена процедура банкротства – реструктуризация задолженности. Так Пекаревский стал основным кредитором. Сегодня, параллельно судебному спору о возврате здания на Большой Конюшенной, 9, его юристы стараются получить особняк под залог долга.

Пока идут споры в судах, Эйдлен пытается продать здание. Что видно из объявления на ЦИАН.

Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Между тем, как стало известно корреспонденту «Фонтанки», около 15.30 вторника, 19 февраля, горсуд Петербурга постановил передать здание на Большой Конюшенной, 9, в пользу ООО «Транспортные системы».