«Северная долина» остается крупнейшим проектом комплексного освоения территорий

Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

Новый жилой район «Северная долина» сохранил лидирующую позицию в списке крупнейших проектов комплексного освоения территорий в России. Соответствующее исследование опубликовано порталом «Единый реестр застройщиков» на основе анализа базы проектных деклараций.

Совокупная площадь текущей застройки «Северной долины», как подсчитал «Единый реестр застройщиков», составляет 294 тыс. кв. м. Этот результат позволяет жилому району оставаться самым масштабным проектом комплексного освоения территорий (КОТ) в России. «Северная долина» сохранила лидирующую позицию по сравнению с аналогичным исследованием портала, которое было проведено в сентябре 2018 года.

Схему КОТ используют 57 застройщиков в России (в сентябре было только 31) при строительстве 333 жилых домов в 69 жилых комплексах. Среди них 274 многоквартирных дома и 59 домов блокированной застройки. В этих объектах строится 45,4 тыс. жилых единиц совокупной площадью 2,04 млн м². По сравнению с сентябрем объем строительства по проектам КОТ вырос на 0,71 млн м², отмечают авторы исследования.

Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

Напомним, что ЖК «Северная долина» также возглавляет список популярных новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составленный в феврале аналитиками проекта Яндекс.Недвижимость. Жилой комплекс привлекает больше всего покупателей — близостью к станции метро «Парнас», большим выбором и ценами, что следует из анализа количества звонков по объявлениям о продаже квартир.

Помимо строительства жилья, девелопер развивает социальную инфраструктуру района. Сегодня в «Северной долине» открыты пять детских садов и две общеобразовательные школы. В стадии строительства находятся шестой детский сад и третья школа, все работы должны завершиться летом текущего года.

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья в «Северной долине». Возможны единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку, рассрочка от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

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Район "Северная долина" – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.