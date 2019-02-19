Инфляция в Финляндии замедлилась до 1,1%. Подорожало топливо, подешевели коттеджи

С декабря 2018 по январь 2019 уровень годовой инфляции в Финляндии снизился с 1,2 до 1,1%, сообщает 19 февраля Статистический центр Финляндии.

По сравнению с первым месяцем 2018-го поднялись цены на электричество, топливо, капитальный ремонт в частных домах, сигареты, повысились банковские пошлины. Рост уровня потребительских цен сдерживало снижение цен на мобильные телефоны, коттеджи, междугородние пассажирские автобусные перевозки. С декабря, помимо автобусных, подешевели пакетные туры.

Между тем в Петербурге темпы инфляции значительно ускорились. Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в январе 2019 года составила 4,8%, тогда как в декабре показатель был на уровне 4,1%, сообщили в Северо-Западном ГУ Банка России. Больше всего подорожали коммунальные услуги, что связано с повышением ставки НДС.