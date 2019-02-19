«Нас так просто не напугать!» Петербургские власти впервые прокомментировали массовую волну эвакуаций в городе

Недавно назначенная председатель комитета по вопросам законности Ольга Аришина первой из представителей петербургских властей прокомментировала массовые эвакуации, которые проводились в городе последние несколько дней.

Как рассказали 19 февраля в пресс-службе Смольного, ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. При этом, по мнению чиновников, серьезных проблем эвакуация 436 зданий не принесла.

«У города, полиции, спасателей и других профильных ведомств достаточно сотрудников, сил и средств, чтобы оперативно справляться с подобными нештатными ситуациями. Стоит отметить, что граждане с пониманием отнеслись к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности. Эта ситуация лишний раз подтверждает крепкий характер петербуржцев и тот факт, что нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом!» – заявила Ольга Аришина.

В комитете по вопросам законности также привели статистику – «Фонтанка» ее уже публиковала ранее: из тысячи получивших угрозы объектов эвакуация 18 февраля проводилась на 436, всего из зданий было выведено почти 90 тыс. человек. В Смольном напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма может стоить 8 лет лишения свободы (ст. 207 УК РФ).