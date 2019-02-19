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Власть
19.02.2019 12:21
Печать

«Нас так просто не напугать!» Петербургские власти впервые прокомментировали массовую волну эвакуаций в городе

Недавно назначенная председатель комитета по вопросам законности Ольга Аришина первой из представителей петербургских властей прокомментировала массовые эвакуации, которые проводились в городе последние несколько дней.

Как рассказали 19 февраля в пресс-службе Смольного, ни одно сообщение о минировании не подтвердилось. При этом, по мнению чиновников, серьезных проблем эвакуация 436 зданий не принесла.

«У города, полиции, спасателей и других профильных ведомств достаточно сотрудников, сил и средств, чтобы оперативно справляться с подобными нештатными ситуациями. Стоит отметить, что граждане с пониманием отнеслись к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности. Эта ситуация лишний раз подтверждает крепкий характер петербуржцев и тот факт, что нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом!» – заявила Ольга Аришина.

В комитете по вопросам законности также привели статистику – «Фонтанка» ее уже публиковала ранее: из тысячи получивших угрозы объектов эвакуация 18 февраля проводилась на 436, всего из зданий было выведено почти 90 тыс. человек. В Смольном напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма может стоить 8 лет лишения свободы (ст. 207 УК РФ).

Справка:

Напомним, эвакуация из-за рассылки, автор которой подписывается именем президента России Владимира Путина, происходила в Петербурге 18 февраля уже третьи сутки. Но таких масштабов ранее еще не достигала. За день 17 февраля письма получили администраторы в 21 здании, эвакуировались 10 тысяч человек. 16 февраля было зафиксировано 12 подобных сообщений. 19 февраля утром было всего несколько сообщений о минировании — в частности, в госпитале для ветеранов войн в Невском районе и в ТРЦ «Нептун» на улице Марата. 

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