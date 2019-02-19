Госдума запретила военным пользоваться смартфонами и рассказывать о себе в Интернете

Поправки в закон «О статусе военнослужащих» приняла Государственная дума в третьем чтении 19 февраля. Военным запретили рассказывать журналистам и пользователям соцсетей о своей принадлежности к армии.

Как сообщает сайт нижней палаты российского парламента, поправки приняли исходя из того, что военнослужащие «представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций».

Госдума запретила военнослужащим и призванным на сборы гражданам сообщать о себе информацию, в том числе СМИ, которая выдала бы их принадлежность к армии. Запрет также касается публикации каких-либо данных о сослуживцах, членах семей. Инициатива также ограничивает военнослужащих в распространении сведений о своем местонахождении и местонахождении близких. Также, согласно тексту закона, нельзя рассказывать о деятельности органов военного управления, об их дислокации или передислокации.

Кроме того, документ предлагает запретить военнослужащим во время исполнения обязанностей иметь при себе устройства, которые позволяют через Интернет распространять фотографии, видео, аудиоматериалы и геолокационные данные.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. Для тех, кто нарушит запрет, предусмотрена дисциплинарная ответственность, служащим по контракту может грозить увольнение. На тех, кто с военной службы уволен, документ не распространяется.