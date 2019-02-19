Лев Лурье прочтёт лекцию «Время Юрского». Вырученные средства направят в фонд AdVita

Историк Лев Лурье прочитает лекцию «Время Юрского» о жизни и творчестве недавно ушедшего актёра. Все вырученные средства будут направлены в Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь людям с онкологическими заболеваниями.

«Сейчас стало совершенно ясно, что мы простились с гением. Для истории русского театра второй половины ХХ века он играет ту же роль, что Константин Станиславский для его первой четверти и Всеволод Мейерхольд для второй. Не будучи руководителем своего театра, как Ефремов, Любимов, Товстоногов, Сергей Юрский в значительной степени определил поэтику и сферы интересов театра своего времени», – говорится в анонсе мероприятия.

На лекции также будут показаны видеоматериалы из личного архива Льва Лурье.

Лекция пройдёт 20 февраля в ЛЕНДОКе (наб. Крюкова канала, 12). Организаторы отмечают, что количество мест ограничено, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться.