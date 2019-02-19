ЦБ просит банки отказаться от комиссии в создаваемом сервисе по переводу денег

Участникам системы быстрых платежей ЦБ, которой смогут пользоваться клиенты разных финансовых организаций страны, на начальном этапе предложили отказаться от своей комиссии, то есть поработать бесплатно.

В ЦБ уверяют, что это временная мера. Некоторые банки согласны работать на условиях создателя системы, однако часть до сих пор согласовывают тарифы. Об этом 19 февраля сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники в банковском секторе.

Центробанк пообещал, что система заработает с 28 февраля. Банки до 2020 года не будут платить за ее пользование.

Напомним, что в конце января Центральный банк России объявил о создании системы быстрых платежей, в которой можно будет переводить деньги между любыми банками и счетами, в том числе по номеру телефона. Максимальный размер одного перевода — 600 тысяч рублей. На первом этапе с новинкой будут работать ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр». Еще 40 банков могут присоединиться позднее.