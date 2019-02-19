Всё готово к старту продаж

ПСК

Хотите посмотреть на жилой комплекс Nobelius с высоты птичьего полёта? Тогда добро пожаловать в офис продаж на ул. Выборгская, 4 рядом с объектом строительства.

В недавно открывшемся офисе появился макет готового жилого комплекса, где можно увидеть проект во всей красе и оценить, как он впишется в историческое окружение.

Рассмотреть макет можно в любой будний день с 10:00 до 20:00, а по выходным – с 11:00 до 19:00. Именно в такое время работают наши менеджеры, которые расскажут о стоимости квартир, условиях приобретения и оптимальных планировках.

Вскружить голову способно не только разнообразие 36 планировок, но и виды, которые открываются с террас квартир на верхних этажах. Большая Невка, Выборский сад и Сампсониевский парк, набережные вдоль Невы – всё это выглядит незабываемо как в огнях ночного города, так и зимним петербургским утром. Сам ЖК Nobelius окружает жилая застройка конца XIX – начала XX века в разных архитектурных стилях, сформировавших облик исторического центра Выборгского района.

Малое количество квартир и их уникальность, общественные пространства и видовые характеристики – всё это определяют клубный характер дома.

Если у вас есть вопросы – ждём вас в офисе продаж ЖК Nobelius!

Дополнительная информация о проекте и ходе строительства по телефону (812) 424-18-61 и на сайте nobelius.house

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/