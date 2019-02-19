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Финляндия
19.02.2019 12:15
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Предложение Трампа вернуть в Европу пленных боевиков ИГ «не вызвало энтузиазма» у Финляндии и других стран ЕС

Европейские лидеры не в восторге от предложения президента США Дональда Трампа принять боевиков террористической организации ИГ (запрещена и признана экстремистской в России), которые приехали в Сирию, чтобы воевать за террористов, и сейчас находятся в плену, сообщает 19 февраля Yle.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что пока не владеет информацией о том, есть ли среди пленённых в Сирии боевиков граждане Финляндии. По оценкам полиции безопасности страны, из Суоми на джихад уехали 80 человек.

Ранее Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны забрать себе 800 пленных членов террористической группировки ИГ, которые прибыли в Сирию из ЕС, в противном случае они окажутся на свободе. В Финляндии, по словам Сойни, такое предложение «не вызвало энтузиазма».

«Мне кажется крайне досадным, что из Финляндии люди отправлялись воевать в ряды такой варварской организации. А потом, когда их деятельности грозит такой конец, который она и должна была получить, ноют, что хотят обратно. Никакой симпатии», – сказал глава финского МИДа.

Он подчеркнул, что «нужно будет смотреть, какой должна быть легальная процедура», обращая внимание на то, что они всё же граждане Финляндии. Закон о том, чтобы лишать гражданства тех, кто присоединился к ИГ, пока так и не приняли.

Скептически к идее забрать «своих» боевиков отнеслись и в Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хейеко Маас заявил, что процесс их возвращения может быть крайне затруднительным, пишет STT.

Франция выразила готовность рассмотреть вопрос о возвращении своих граждан. Министр юстиции Бельгии Коэн Гинс заявил, что необходимо «европейское решение». По его мнению, нужно тщательно подумать и выбрать наилучшее решение для обеспечения безопасности. Великобритания отвергла предложение США – премьер-министр Тереза Мэй заявила, что предавать правосудию боевиков нужно там, где они совершили преступление.

Сирийские курды взяли в плен сотни иностранцев, которые сражались в рядах ИГ и неоднократно призывали страны, откуда те прибыли, забрать своих сограждан обратно. По мнению экспертов, есть вероятность, что они не смогут или не захотят держать их у себя. Помимо 800 боевиков, в Сирии в лагерях для беженцев проживает около 700 их жен и 1500 детей.


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