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Происшествия
19.02.2019 12:02
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Водитель без прав устроил ДТП с маршруткой на КАД и отправил в больницу пассажира

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки ГИБДД зарегистрировала 341 ДТП, в девяти из которых пострадали девять человек, в том числе один ребёнок. В Ленинградской области – 69 ДТП и трое пострадавших в трёх авариях. Погибших не было. Об этом 19 февраля сообщает УГИБДД по городу и области на своей странице «ВКонтакте». Это немного: за декабрь и январь число ДТП за сутки редко опускалось ниже четырёх сотен.

Об одной из серьёзных вчерашних аварий рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на УГИБДД.

Днём 18 февраля на 100-м километре внутреннего кольца КАД, на участке от Таллинского шоссе в сторону съезда на Низино (Ломоносовский район Ленобласти), 39-летний мужчина, управляя «Опелем Астрой» без водительского удостоверения, врезался в попутные «Шевроле Авео» и автобус «ПАЗ», двигавшийся по маршруту №635. Вероятно, водитель «Астры» не справился с управлением. По предварительным данным, он был нетрезв.

В результате аварии пострадал пассажир «Астры», тоже 39-летний мужчина. В тяжёлом состоянии его госпитализировали.

Водитель без прав устроил ДТП с маршруткой на КАД и отправил в больницу пассажира

 

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