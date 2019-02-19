Собственный спортклуб с бассейном в апарт-комплексе Like

ПСК

В апарт-комплексе Like на Политехнической, 6а будет работать фитнес-клуб с бассейном. Благодаря этому Like, на момент сдачи в III квартале 2019 года, будет одним из немногих готовый апарт-комплексов с собственным физкультурно-оздоровительным комплексом.

При проектировании объектов «ПСК» исходит из потребностей будущих жильцов комплекса. В случае с Like важен не только гостиничный сервис, но и возможность заниматься спортом. Поэтому мы создаём полноценный оздоровительный комплекс, где можно будет заниматься как силовыми тренировками, так и более спокойными видами физической активности.

Разные люди предпочитают разные программы тренировок, поэтому на площади 2200 кв. м предусмотрены два зала для индивидуальных занятий, где можно будет заниматься йогой или пилатесом, средний зал для групповых занятий с кардиозоной, большой и средний залы с силовыми тренажёрами. После тренировки посетители фитнес-клуба смогут отдохнуть в турецкой бане, традиционной или ИК-сауне, поплавать на одной из трёх 20-метровых дорожек в бассейне или посетить врача-массажиста. При этом вовсе не обязательно налегать на гантели. Можно попариться в бане, а затем сходить на сеанс массажа – получится полноценный спа-отдых.

«Для оздоровительного комплекса будет работать отдельный вход со стороны Политехнической улицы. Гостей будет встречать администратор на ресепшн, причём мы ждём не только жителей Like, но и жильцов соседних домов, ‒ рассказывают в «ПСК». ‒ Сейчас комплекс готов почти наполовину: чаша бассейна залита в монолите полностью, ведётся оштукатуривание стен, готовимся к установке тёплых полов. В остальных помещениях уже устанавливают вентиляцию, электрику и отопление, готовимся к заливке полов».

Полностью завершить оздоровительный комплекс планируется к лету, так что заниматься в фитнес-клубе можно будет с первого дня заселения. Жильцы смогут комбинировать спорт с другими услугами Like. Например, перед тренировкой можно заказать уборку помещения или доставку еды. Это сэкономит несколько часов, которые можно потратить на более приятные и важные дела. Всё это делает апартаменты Like привлекательными для жизни и, как следствие, для инвестиций: разнообразие услуг формирует интерес к объекту. Подтверждение тому – программа доходности.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents