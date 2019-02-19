Электротранспорт на Петроградке встал. Из-за неловкого автомобилиста трамвай сломал токоприёмник

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Неловкая парковка надолго остановила движение электрического общественного транспорта на Петроградской стороне 19 февраля. Причиной стала неаккуратная парковка на набережной Карповки у пересечения с Большим проспектом П.С.

Сообщение о том, что водитель «Фольксвагена» перегородил дорогу трамваю, появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» около 10:20. В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что из-за припаркованной машины трамваю пришлось подать назад, и оказался повреждён токоприёмник. Аварийная служба работает на месте.

Встало движение трамваев 40-го маршрута со стороны улицы Кораблестроителей и троллейбусов 31-го маршрута.

На узкой проезжей части набережной Карповки (так же, как в Свечном переулке и на других улицах Петроградской стороны) припаркованные машины нередко мешают трамваям. Особенно много таких случаев стало с началом снегопадов, когда сугробы у обочин ещё больше сужают дорогу: «Фонтанка» писала об аналогичных проблемах на улице Льва Толстого и на пересечении улиц Мира и Котовского.

Несколько лет назад на Карповке трамвай снёс-таки неловко припаркованный автомобиль – это был «Порше», недавно купленный в салоне.