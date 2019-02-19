Самым богатым ректором России стал научный руководитель Путина

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в 2017 году заработал больше всех своих коллег – 248,3 миллиона рублей, что в 370 раз больше, чем у руководителя вуза с самым низким доходом. Об этом стало известно из исследования центра «Лаборатория Ольги Крыштановской».

Владимир Литвиненко несколько раз признавался самым богатым ректором российских вузов. Ему принадлежит 19,32% акций холдинга «Фосагро», производителя химических удобрений. Литвиненко в 1997 году руководил научным советом, где будущий президент России защитил докторскую диссертацию. Ректор Горного университета трижды возглавлял предвыборный штаб Путина в Петербурге.

Среднестатистический ректор в России получает 6,8 миллиона рублей в год, а величина среднегодового медианного дохода (статистический показатель, показывающий уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество человек) составляет 3,9 миллиона рублей.

«Заметная разница между средним арифметическим и медианным доходом ректоров сигнализирует о неравномерном распределении этой величины: доход более 90% ректоров составляет до 10 млн рублей», – цитирует 19 февраля авторов исследования газета «Коммерсантъ».

Большинство ректоров вузов с большими заработками работают в Москве (66,7%) и Санкт-Петербурге (20%), тогда как самый низкий доход зафиксирован у и. о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяны Чумаченко – почти 670 тысяч рублей.

Средний возраст российского ректора – почти 60 лет. Самому молодому руководителю высшего учебного заведения, по данным социологов, исполнилось 35 лет, а самому старшему – почти 90. При этом ректоров в возрастной категории до 45 лет насчитали всего 11%.

Почти все руководители вузов имеют ученую степень: 61 – кандидаты наук, а 214 – доктора. Единственный ректор без ученой степени - Ольга Федотова, которая возглавляет петербургскую Высшую школу народных искусств.

Социологи также оценили политическую жизнь людей, стоящих во главе учебных заведений, и выяснили, что все ректоры, хоть как-то вовлеченные в политическую деятельность, были членами или просто сторонниками партии «Единая Россия». В высший совет этой политической силы входит восемь руководителей вузов. Доверенными лицами Владимира Путина на выборах 2012 года стали 19 ректоров, а в 2018-м – уже 25.