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Общество
19.02.2019 11:29
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«Воцерковлять русский народ буду». Квачков рассказал, чем займется на свободе, и прокомментировал отравление Скрипалей

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу из колонии строгого режима в Мордовии. Об этом 19 февраля сообщают его соратники в соцсетях.

 

Напомним, Квачкова, осужденного по 282-й статье за экстремизм, освободили в связи с ее декриминализацией. На выходе из колонии отставного полковника встречали его жена, соратники и журналисты. Первым делом он заявил: «Полковник Квачков к походу и бою готов».

В первом интервью «Ленте.ру» Владимир Квачков рассказал, что «никаких противоправных действий» он не планирует. 

«У меня уже десять лет лежит почти готовая докторская диссертация. Тема, конечно, закрытая: «Общая теория специальных операций вооруженных сил». Мне кажется, очень актуальная работа и не устарела. Надо только чуть-чуть обновить цитаты — и хочу защищаться. Даже монографии и статьи по этой диссертации опубликованы. Так что намерен соискать звание доктора наук — кандидатом-то я давно стал», – рассказал Квачков.

Он подчеркнул, что «сейчас в России общественно-политическая деятельность практически обессмыслена». 

«Ни в какую партию я вступать не буду, никакую партию организовывать не буду. Вся моя дальнейшая деятельность будет направлена на пропаганду русского православного государства и на то, чтобы поспособствовать объединению церквей. На это потребуется еще лет 25-30, не меньше. Воцерковлять русский народ буду», – заявил отставной полковник ГРУ.

Кроме того, Владимир Квачков прокомментировал отравление Скрипалей.

«Солсбери — это Скрипали, что ли, эти? Скрипали — совершенно неприкрытые политтехнологии, ничего реального там нет. Туфта. Дело раскрутили для того, чтобы просто обгадить Россию. Внешние паразиты, которым нужно было укусить, кусают нас», – сказал Квачков.

Он пояснил, что, по его мнению, российские власти являются паразитами внутренними, а внешние — Европа и США. При этом Квачков не стал отрицать, что готовил вооруженный мятеж.

«Под Ковровом действительно должны были собраться несколько сотен боевиков, как они называют, овладеть вооружением и техникой Ковровской мотострелковой учебной дивизии, БМП, танками, артиллерийскими орудиями, выдвинуться на 60-70 километров до Владимира, захватить соответствующее здание, объявить всеобщую мобилизацию. Затем собиралось народное ополчение по России, в дальнейшем — охват Москвы и восстановление русской национальной власти. Вот это планировалось. <...> Если у человека есть право необходимой обороны, то такое право есть и у нации, поэтому вооруженное восстание с целью свержения власти было необходимой обороной, потому что нам не оставили других политических механизмов для защиты своих прав. Поэтому я готовил революционное восстание с началом во Владимире и с распространением на всю Россию. За что уже отсидел», – подытожил Владимир Квачков.

Справка:

Напомним, Владимир Квачков был арестован в 2010 году по обвинению в содействии терроризму и попытке вооруженного мятежа. Его приговорили в 2013-м к восьми годам колонии строгого режима. Также полковника обвиняли в подготовке покушения на Анатолия Чубайса, но по этому делу он был оправдан.

В августе 2017-го военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима по статье 282 УК, его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды после видеообращения из заключения.

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