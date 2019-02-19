«Воцерковлять русский народ буду». Квачков рассказал, чем займется на свободе, и прокомментировал отравление Скрипалей

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу из колонии строгого режима в Мордовии. Об этом 19 февраля сообщают его соратники в соцсетях.

Напомним, Квачкова, осужденного по 282-й статье за экстремизм, освободили в связи с ее декриминализацией. На выходе из колонии отставного полковника встречали его жена, соратники и журналисты. Первым делом он заявил: «Полковник Квачков к походу и бою готов».

В первом интервью «Ленте.ру» Владимир Квачков рассказал, что «никаких противоправных действий» он не планирует.

«У меня уже десять лет лежит почти готовая докторская диссертация. Тема, конечно, закрытая: «Общая теория специальных операций вооруженных сил». Мне кажется, очень актуальная работа и не устарела. Надо только чуть-чуть обновить цитаты — и хочу защищаться. Даже монографии и статьи по этой диссертации опубликованы. Так что намерен соискать звание доктора наук — кандидатом-то я давно стал», – рассказал Квачков.

Он подчеркнул, что «сейчас в России общественно-политическая деятельность практически обессмыслена».

«Ни в какую партию я вступать не буду, никакую партию организовывать не буду. Вся моя дальнейшая деятельность будет направлена на пропаганду русского православного государства и на то, чтобы поспособствовать объединению церквей. На это потребуется еще лет 25-30, не меньше. Воцерковлять русский народ буду», – заявил отставной полковник ГРУ.

Кроме того, Владимир Квачков прокомментировал отравление Скрипалей.

«Солсбери — это Скрипали, что ли, эти? Скрипали — совершенно неприкрытые политтехнологии, ничего реального там нет. Туфта. Дело раскрутили для того, чтобы просто обгадить Россию. Внешние паразиты, которым нужно было укусить, кусают нас», – сказал Квачков.

Он пояснил, что, по его мнению, российские власти являются паразитами внутренними, а внешние — Европа и США. При этом Квачков не стал отрицать, что готовил вооруженный мятеж.