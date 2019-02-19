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19.02.2019 11:02
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Детство на берегу залива: дополнительное образование

Мы продолжаем серию обзоров, посвященных инфраструктуре юго-западной части Петербурга – пожалуй, одного из самых удобных и комфортных районов города. В этом материале мы расскажем о том, какие возможности для развития талантов ваших детей есть в этой части города.

Детство на берегу залива: дополнительное образование

LEGENDA Intelligent Development

Город в городе на берегу залива вот уже 10 лет район активно застраивается комплексами комфорт-класса, и в ближайшие годы пополнится очередными проектами. Один из ярких и интересных – smart-комплекс «LEGENDA Героев», который представляет собой полноценный жилой квартал с собственной инфраструктурой. Дома «LEGENDA Героев» будут объединены не только архитектурной концепцией авторства студии «Евгений Герасимов и партнеры», но и галереей коммерческих помещений на первом этаже, а также общей внутридомовой территорией, которая представляет собой три закрытых двора с площадками для детских и командных игр, спортивными зонами, местами для отдыха жителей разных возрастов.

Инфраструктура Южно-Приморской части Петербурга насыщена детскими объектами дошкольного, общего и дополнительного образования. Они расположились как в границах квартала «Балтийская Жемчужина», так и за его пределами – в соседних кварталах Юго-запада, расположенных от берега Финского залива до проспекта Маршала Жукова, а также округе Сосновая Поляна.

Дополнительное образование: творчество и спорт 

В районе есть все необходимое для развития талантов и способностей школьников и дошколят. Так, почти во всех общеобразовательных школах есть полноценные отделения дополнительного образования и спортивные клубы.

Если бесплатного дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе покажется недостаточно, кружки и секции на бюджетной основе приглашают ребят в Дом детского творчества, где есть несколько музыкальных и вокальных студий, цирковая студия, обучение декоративно-прикладному творчеству, туризму и шахматам. Кроме того, есть творческие и развивающие занятия для дошколят. Классическое художественно-эстетическое образование дают в школе искусств Красносельского района.

Также в районе открыты коммерческие студии по рисованию и декоративно прикладному творчеству, балету, эстадно-джазовому вокалу и игре на эстрадных инструментах (бас, электрогитара, гитара).

Для будущих спортсменов, преимущественно – борцов, в районе работает детско-юношеская спортивная школа, где открыты следующие отделения: акробатический рок-н-ролл, баскетбол, бокс, волейбол, дзю-до, вольная борьба, лыжные гонки, тхэквондо и фехтование. Также в районе работает школа у-шу.

Дух морских приключений, столь созвучных расположению квартала на побережье Финского залива, даст детская школа парусного спорта, куда принимают детей, умеющих плавать. Этот навык дадут в спортивном центре с 25-метровым бассейном. Для совсем крошечных пловцов – от 1 месяца до 4 лет – работает детский бассейн.

Будущие футболисты могут заниматься в детских футбольных клубах. Стоит отметить, что всего в район открыто более десятка спортивных школ и клубов.

Отдельное внимание стоит уделить дополнительным занятиям для дошкольников, таким как художественное творчество, танцы, логопедические игры, спорт, подготовка к школе. 

Более насыщенная программа интеллектуального и творческого развития малышей дошкольного возраста (и школьников) заявлена в прайсе частных развивающих центров – всего их в микрорайоне около 10.

В следующем обзоре мы расскажем, как обстоят дела с услугами здравоохранения.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya

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