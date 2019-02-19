«Когда прилетела и никто не встречает». Одинокая коза из Пулково-2 завоёвывает социальные сети

Интернет-пользователи соревнуются в юморе и строят догадки, откуда рядом с терминалом петербургского аэропорта взялась белая коза. Фотографию парнокопытного выложили в «ВКонтакте» утром 19 февраля, снимок разошёлся по пабликам.

«Никто не терял?» – уточнил автор публикации, не поясняя, когда было сделано фото. В комментариях предположили, что козу не пропустили по ручной клади или она не прошла паспортный контроль.

«Ее зовут Хатико. В самолет не пустили», – уверены одни. «Прилетела, а родные не встретили», – предлагают другую версию.

«Может, она не гуляет, а работает. Или находится "в активном поиске"», – пишут в комментариях.

Некоторые предлагают оценить рога, козью морду и сходство с демоном Бафометом. Другие настроены серьёзнее и предлагают подыскать заблудившемуся животному новый дом или вернуть в старый. Судя по фотографии, коза забрела в Пулково-2 со стороны города.

«Фонтанке» пока не удалось связаться с АО «Аэропорт Пулково».