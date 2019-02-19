В Москве после угроз анонима эвакуирован парк «Зарядье»

Парк «Зарядье» в центре Москвы эвакуирован из-за угрозы взрыва утром 19 февраля.

Информацию РБК подтвердила руководитель пресс-центра парка Карина Горобец. По ее словам, из зданий и павильонов вывели около 300 человек - посетителей и персонал.

Также в прессе есть информация о поступлении угроз в столичный торговый центр «Атриум». Но эвакуацию там не проводили.

В Петербурге, напомним, сегодня проверки пришлось проводить в госпитале ветеранов войн на Дальневосточном проспекте и ТРЦ «Нептун» на улице Марата. А вчера в Северной столице угрозы получили больше тысячи объектов. Прерывали работу только в половине из них. У некоторых ТРК к вечеру лжеминеры запросили выкуп – по 500 тысяч рублей.