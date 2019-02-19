Роскосмос отправит космических туристов по «гагаринскому» маршруту и вновь пустит их на МКС. Строительство ракет они оплатят сами

Американская компания Space Adventures и Роскосмос договорились отправить на МКС двух туристов. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин 19 февраля также рассказал о запуске проекта «экскурсии» вокруг Земли.

По словам Рогозина, посмотреть на планету из космоса в скором времени можно будет с точки зрения Юрия Гагарина. Роскосмос запускает проект облета Земли по короткому маршруту. Повторение траектории полета первого в мире космонавта, по словам Рогозина, позволит сократить сроки подготовки к вояжу.

Топ-менеджер также сообщил, что до конца 2021 года два туриста поднимутся на борт МКС – космонавтов-любителей там не было 10 лет. Отмечается, что они полетят на одном корабле, а все работы по созданию космической техники будут оплачены из их кармана. Подобное путешествие в 2009 году стоило примерно 30 млн долларов. Последним такое удовольствие смог себе позволить основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Всего же в космосе в качестве туристов побывали 7 человек. Чарльз Симони, программист и глава компании Intentional Software Corporation, — дважды.