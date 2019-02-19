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Строительство
19.02.2019 10:55
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Группа «Эталон» приобретет контрольный пакет «Лидер-Инвеста» за 15,2 млрд рублей

ГК «Эталон» объявила о подписании обязывающего соглашения по покупке 51% акций компании «Лидер-Инвест» у АФК «Система». Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба компании. Сумма сделки составит 15,2 млрд рублей.

Покупатель уже получил одобрение Федеральной антимонопольной службы. Покупку компания намерена профинансировать за счет заемных средств Сбербанка. Предполагается, что интеграция «Лидер-Инвеста» в группу «Эталон» завершится в третьем квартале 2019 года.

«Лидер-Инвест» – московский девелопер, не имеющий собственных строительных мощностей. Компания в настоящее время возводит 31 проект. Кроме того, у нее в активе нереализованное жилье в восьми введенных в эксплуатацию ЖК и коммерческие помещения. Всего портфель фирмы насчитывает 1,3 млн кв. м стоимостью, по оценке Colliers International, 66,6 млрд рублей.

«Мы считаем, что эта компания отвечает всем ранее заявленным нами критериям для подобных сделок. Все ее проекты находятся в Москве в границах МКАД, при этом большинство из них находятся в непосредственной близости от ТТК, в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, и, что самое главное, не имеют пересечения с проектами Группы «Эталон», находящимися в текущем портфеле», – прокомментировал сделку гендиректор группы «Эталон» Геннадий Щербина.

Справка:

Группа «Эталон» - один из крупнейших девелоперов на российском рынке, одним из ее основателей был Вячеслав Заренков в 1991 году. Застройщик реализует свои проекты в сфере жилой недвижимости в Москве и Петербурге.

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