СК: На Ставрополье проституция сделала миллионером сотрудника уголовного розыска

На Ставрополье высокопоставленный сотрудник уголовного розыска подозревается в создании преступного сообщества. По версии следствия, в бордельном «бизнесе» он не новичок, а помогали ему бывший оперативник по особо важным делам и два десятка штатских.

Подробности уголовного дела 19 февраля приводит Следственный комитет РФ. По версии следствия, заместитель начальника управления – начальник отдела №1 управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю заинтересовался проституцией в 2015 году. Но не как клиент, а наоборот — как поставщик интимных услуг. Бизнес приносил ему миллион рублей ежемесячно. Помогали воплощать бизнес-проект в жизнь два десятка человек, которые выполняли определенные функции: кто-то перевозил девушек, кто-то принимал звонки и работал бухгалтером. В числе 21 помощника оказался бывший оперуполномоченный по особо важным делам отделения по раскрытию преступлений прошлых лет.

Замначальника управления вменили ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), бывшему оперу и остальным – ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Всем избрана мера пресечения — арест, в том числе домашний.