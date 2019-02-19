В Петербурге опять эвакуации. Проверяли торговый комплекс и госпиталь

Врачи госпиталя для ветеранов войн в Невском районе и торгово-развлекательного комплекса в центре города начали вторник с вынужденной прогулки. На рабочие места их не пускали из-за проверок, которые не стихают в Петербурге четвёртый день подряд.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, утром 19 февраля людей не пускали в госпиталь ветеранов войн на Дальневосточном проспекте. Перед входом толпились врачи и посетители. К десяти утра не открылись двери и ТРЦ «Нептун» на улице Марата. В торговом центре «Фонтанке» сообщили, что сотрудники экстренных служб проводят проверку, и как долго она продлится, неизвестно.

При этом госпиталь оперативно вернулся к работе. В учреждении рассказали, что к половине одиннадцатого сотрудники уже на рабочих местах, а приём ведётся в обычном режиме. Приходили ли на электронную почту послания от имени президента, в приёмном покое не уточнили.

Спам-рассылка от «минёров» начала приходить в школы, больницы, торговые центры, в отделения «Почты России» в субботу. За выходные число «заминированных» объектов не превысило сорока, зато в понедельник экстренные службы выезжали больше тысячи раз. По некоторым адресам письма с поздравлениями и пожеланиями отправиться в рай от Владимира Владимировича сменились требованием выкупа от Вована.