«Мое место – на диване перед телевизором». Замглавреда «Эха Москвы» извинился перед болельщиками «Зенита» за критику и отказался вести радиопередачу

Соведущий программы «Футбольный клуб» на радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман заявил, что больше не будет вести эфиры и говорить о футболе как журналист. Причиной стало его высказывание в адрес петербургского «Зенита», который, по его мнению, «изошелся на дерьмо».

Об этом заместитель главного редактора «Эха» рассказал в эфире программы 18 февраля. Он извинился перед болельщиками и назвал свое выступление «омерзительным» и «антипрофессиональным».

«Место таким выступлениям, может быть, где-то в пабе. Затем там, как правило, имеет место получение кружкой по башке», – цитирует Бунтмана издание Prostoprosport.

Журналист также добавил, что не имеет права «спокойно и объективно» рассуждать о футболе и быть ведущим программы.

Соведущий Василий Уткин отметил, что в мае этого года программе исполнится 20 лет и, возможно, к этой дате Бунтману стоит вернуться.

За неделю до этого ведущий в той же программе назвал футбольный клуб «Зенит» «бомжатным» и заявил, что он «изошелся на дерьмо».

«Ваш дрянной «Вираж», с вашей дрянной командой, никогда в жизни никуда не выйдет. И провалится в маленькую уборную», – высказался заместитель главного редактора радиостанции.

На радиостанции Бунтман работает с момента ее основания в августе 1990 года.