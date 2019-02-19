ВЦИОМ: Жители Курил не хотят быть японцами

Большинство проживающих на островах Курильской гряды российских граждан выступили против передачи их территории Японии. Такие данные приводятся в исследовании ВЦИОМ, итоги которого опубликованы 19 февраля.

«Позиция жителей южных островов Курильской гряды однозначна: 96% опрошенных считают, что Россия не должна передавать Японии южные острова», – такой вывод делают исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые опросили две трети совершеннолетних граждан РФ на этой территории.

На всех островах, где проводился опрос, процент поддерживающих принадлежность к России не опускался ниже 90%: на Итурупе – 97%, на самом южном, Кунашире — 96%, на самом крупном, Шикотане — 92%. Отмечается и то, что полученные данные «устойчивы», а также соотносятся с результатами предыдущих исследований.

Опрос ВЦИОМ проводился с 11 по 17 февраля. Свое мнение по вопросу «Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?» высказали 7695 человек из большинства населенных пунктов региона.