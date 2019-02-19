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Общество
19.02.2019 10:17
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ВЦИОМ: Жители Курил не хотят быть японцами

Большинство проживающих на островах Курильской гряды российских граждан выступили против передачи их территории Японии. Такие данные приводятся в исследовании ВЦИОМ, итоги которого опубликованы 19 февраля.

«Позиция жителей южных островов Курильской гряды однозначна: 96% опрошенных считают, что Россия не должна передавать Японии южные острова», – такой вывод делают исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые опросили две трети совершеннолетних граждан РФ на этой территории.

На всех островах, где проводился опрос, процент поддерживающих принадлежность к России не опускался ниже 90%: на Итурупе – 97%, на самом южном, Кунашире — 96%, на самом крупном, Шикотане — 92%. Отмечается и то, что полученные данные «устойчивы», а также соотносятся с результатами предыдущих исследований. 

Опрос ВЦИОМ проводился с 11 по 17 февраля. Свое мнение по вопросу «Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?»  высказали 7695 человек из большинства населенных пунктов региона.

Справка:

Курильские острова перешли к России в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Несмотря на то, что мирный договор между Россией и Японией все это время не был подписан, японская сторона считает острова своими северными территориями. Москва настаивает на том, что Курилы – это неотъемлемая часть Российской Федерации.

В 2006 году президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ подписали соглашение о совместной хозяйственной деятельности на островах. В 2018 году Путин предложил заключить мирный договор, на что Абэ ответил: мирный договор стороны заключат, но только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, считает, что это японцам необходимо принять позицию РФ, а именно признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над Курилами. В ноябре президент Путин после встречи с Абэ в Сингапуре сообщал, что Токио готов был бы вернуться к обсуждению проблемы на основе декларации 1956 года.

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