«Нормальное явление для рыночной экономики». ФАС объяснила, почему в России дорожают продукты

Рост цен на продукты — это нормальное явление для рыночной экономики, без которого невозможно развитие производства. Об этом 19 февраля заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

Если цены на продовольствие перестанут расти, то производители не смогут получить адекватную прибыль на развитие, приводит мнение Цыганова РБК со ссылкой на РИА Новости. Если же цены держатся на одном уровне, то это может говорить о наличии картельного сговора, заключил он.

«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики», — подчеркнул Цыганов. В противном случае компании не могут отдавать долги, которые брали на развитие производства.

Например, подорожание яиц и мяса птицы в 2018 году было связано с прежними вложениями в развитие этого сектора, пояснил чиновник. Согласно данным Росстата, мясо и птица по итогам прошлого года прибавили в цене 9,7% относительно предыдущего года, яйца — 25,9%.

Инфляция в 2018 году, как подсчитывал Росстат, ускорилась до 4,3%, против 2,5% годом ранее. Итоговая оценка оказалась выше спрогнозированного Центробанком диапазона в 3,9–4,2%. Больше всего прибавили в цене продукты питания (+4,7%), цены на непродовольственные товары (+4,1%) и услуги (+3,9%).