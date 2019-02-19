После волны сообщений о минированиях Вован потребовал по полмиллиона с ТРК

Несколько торговых центров Петербурга получили ультиматумы вечером 18 февраля. В авторах вместо Владимира значился Вован, кроме привычных угроз взрыва появилось требование откупа.

Как стало известно «Фонтанке», «предупреждение» от Вована пришло около половины восьмого вечера в день массовых эвакуаций. На этот раз автор воспользовался почтовым сервисом от Rambler, а вместо фамилии российского президента обозначил себя нецензурной бранью. Администрациям торговых центров он дал полчаса. За это время, пройдя по приложенной к письму ссылке на сервис Unitpay, от потенциального террориста можно было откупиться суммой в 500 тысяч рублей. Вован добавил, что жизни получателей письма также угрожает появление в торговых центрах сотрудников правоохранительных органов.

Такие письма получили, например, в «Европолисе», «Академ-парке» и «Родео-Драйве».

За понедельник, 18 февраля, экстренные службы проверили больше тысячи объектов в Северной столице, «минировать» город через электронную почту преступники продолжали третьи сутки подряд. Ранее никаких требований они не выдвигали, лишь поздравляли, желали попасть в рай и перед фамилией Владимира Путина в конце приписывали «с уважением».