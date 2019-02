Facebook объяснил блокировку страниц компании, связанной с RT. Соцсеть сослалась на новые правила

Социальная сеть Facebook объяснила причину блокировок страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT. В компании утверждают, что пользователи должны знать, кто на самом деле стоит за различными страницами в соцсети.

«Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы», — сообщили 19 февраля в Facebook агентству ТАСС.

В Facebook также добавили, что пока эта функция доступна не для всех, поэтому администраторы соцсети свяжутся с администраторами таких страниц с просьбой раскрыть данные о принадлежности к материнским компаниям. Это поможет разблокировать страницы.

О блокировке аккаунтов зарегистрированной в Берлине компании Maffick Media стало известно 18 февраля. Социальная сеть заморозила страницы четырех новостных проектов, связанных с российским телеканалом RT, после выхода сюжета CNN о создании на деньги Кремля вирусных видео для молодежи в США. Самым популярным заблокированным шоу было In the Now, которое выросло из одноименной программы на RT. В свободном плавании с 2016 года программа смогла собрать 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков в социальной сети.

В RT подчеркивали, что не скрывали факт того, что 51% акций немецкой компании принадлежит подразделению компании Ruptly, а остальные — журналистке Аниссе Науэй, которая работает на RT в США.

На своей странице в Facebook Анисса Науэй заявляла, что не получила никаких объяснений от социальной сети по поводу блокировки. «У верифицированного аккаунта In the Now было 4 миллиона подписчиков! Пожалуйста, выразите свое беспокойство. Скажите Facebook, что их пользователи не согласны с цензурой!» – написала журналистка.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что телеканалу удастся восстановить страницы своих проектов на Facebook. Он отметил, что произошедшее связано с «беспрецедентным, ничем не прикрытым давлением» на российские СМИ.