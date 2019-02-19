Мошенники в Петербурге на звонках пенсионерам за месяц заработали больше миллиона. Рассказ о «подвигах» они дополнили, сидя в изоляторе

Пять эпизодов мошенничества добавили задержанным в ноябре прошлого года жителям Петербурга, которые, вооружившись телефонным справочником, присваивали себе сбережения пожилых горожан. Преступники облюбовали микрорайон Большой Охты.

По информации «Фонтанки», пара работала с конца октября до середины ноября 2018 года, в основном их жертвами становились пенсионерки с проспекта Металлистов. До момента задержания 16 ноября злоумышленники прошлись как минимум по шести адресам, представляясь внучками, сыновьями и другими угодившими в беду родственниками. Заработать таким образом им удалось чуть больше миллиона рублей. Самый большой куш – 300 тысяч — мошенники получили 31 октября. Попались любители легкой наживы после того, как обчистили 92-летнюю петербурженку. Потенциальных жертв они обзванивали из салона «Форда».

Девушку, судя по картотеке суда, из изолятора под домашний арест перевели 14 февраля. Ее коллега остался в СИЗО.