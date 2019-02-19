В Подмосковье задержали врио главы города Дзержинский. Ему вменяют взятку в 20 тысяч долларов

Исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский ​Сергея Грибинюченко задержали в Москве по уголовноему делу о получении взятки в размере 20 тысяч долларов. Об этом 19 февраля сообщается на сайте столичного следственного управления СКР.

По версии следствия, взятку Грибинюченко получил 18 февраля. Деньги передавались в салоне автомобиля на парковке одного из торговых центров Подмосковья. В СК уточнили, что человек передал вознаграждение под контролем правоохранителей, сразу после чиновника задержали.

За эти деньги, как считает следствие, одна из частных компаний должна была получить покровительство по контрактам с администрацией Пушкинского района Московской области, который ранее возглавлял подозреваемый Грибинюченко. В новой должности он проработал меньше месяца – с 25 января этого года.

«С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в СК.