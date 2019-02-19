Авторы «взрывной» рассылки за минувший день «заминировали» больше тысячи объектов в Петербурге. Половина эвакуироваться не стала

Почти 90 тысяч человек прервали рабочий день и вынужденно оторвались от дел по вине авторов рассылки с предупреждением о взрыве от имени президента. Экстренные службы проверили 1023 объекта.

Как стало известно «Фонтанке», из тысячи получивших угрозы обьектов эвакуация 18 февраля проводилась на 436, всего из зданий было выведено 88 359 человек. Больше всего среди «заминированных» зданий оказалось у «Почты России», проверять пришлось 251 отделение. Также письма, которые начинаются с поздравления, получили 60 школ, 3 детсада, 87 торговых комплексов, 243 магазина, 166 заведений общепита, 16 медицинский учреждений, 126 объектов Водоканала, Арбитражный суд на Очаковской и редакция Пятого канала. «Минировали» в этот день и метро, 69 станций проверяли после письма с предупреждением о 250 кг тротила.

В процессе поучаствовали 1080 полицейских. Проверки закончили ближе к полуночи.

Эвакуация из-за рассылки, автор которой подписывается именем президента России Владимира Путина, происходила в Петербург третьи сутки. Но таких масштабов она еще не достигала. За день 17 февраля письма получили администраторы в 21 здании, эвакуировались 10 тысяч человек. 16 февраля было зафиксировано 12 подобных сообщений.