В Коломягах дошкольница выпала с четвертого этажа

Девочка дошкольного возраста выпала из окна в Приморском районе Петербурга. Пролетев четыре этажа, она получила травмы средней тяжести.

Как стало известно «Фонтанке» 19 февраля, малышка 2014 года рождения поступила в детскую городскую больницу №2 вчера около десяти утра. Девочка выпала из окна на четвертом этаже, квартира на Репищевой улице принадлежит ее бабушке. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб брюшной полости. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Известно, что девочка из благополучной семьи.

Несмотря на то, что падения детей из окна – «летние» происшествия, когда в домах открыты настежь окна, это уже второе подобное несчастье в наступившем году. 8 февраля в 5-м Предпортовом проезде погиб мальчик 4-х лет. Он открыл окно на 17-м этаже, пока родители отвлеклись, и не смог удержать равновесие.