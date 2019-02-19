В США 16 штатов образовали коалицию и подали в суд иск против Трампа. Раньше они не были против стены на границе с Мексикой

В окружной суд в Сан-Франциско поступил иск от коалиции из 16 штатов, которые высутпили против президента Дональда Трампа и заявили, что хотят защитить своих жителей, природные ресурсы и экономические интересы.

Истцы утверждают, что президент не имеет права своим распоряжением выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку расходы по конституции контролирует конгресс, пишет 19 февраля РБК со ссылкой на The New York Times.

Коалицию в основном образовали штаты, которые контролируются демократами. Получив большинство в палате представителей конгресса, они заблокировали инициативы Трампа по строительству стены, хотя во время президентства демократа Барака Обамы не возражали против выделения средств для строительства заграждений на границе.

В лидерах оказались традиционно левые Калифорния и Нью-Йорк, к ним присоединились Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния.

После промежуточных выборов 2018 года левым демократам удалось перехватить большинство в палате представителей. Правые республиканцы удержали большинство в сенате. На первых же заседаниях лидеры нового состава нижней палаты парламента объявили, что не позволят выделять средства на строительство стены.

Конфликт привел к рекордному в истории США шатдауну правительства, который продолжался 35 дней. Трамп заявлял, что он найдет способ продолжить финансирование строительства стены.

15 февраля он направил письмо спикерам палаты представителей и сената, в котором уведомляет их об объявлении чрезвычайного положения. Президент наделил министра обороны правом «заняться необходимым строительством, чтобы поддержать работу Вооруженных сил и ответить на кризис на южной границе».