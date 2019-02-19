18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +2
$ 66.25р
74.91р
11:52 19.02.2019
Расширенный поиск

Общество
19.02.2019 08:16
Печать

В США 16 штатов образовали коалицию и подали в суд иск против Трампа. Раньше они не были против стены на границе с Мексикой

В окружной суд в Сан-Франциско поступил иск от коалиции из 16 штатов, которые высутпили против президента Дональда Трампа и заявили, что хотят защитить своих жителей, природные ресурсы и экономические интересы.

Истцы утверждают, что президент не имеет права своим распоряжением выделять средства на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку расходы по конституции контролирует конгресс, пишет 19 февраля РБК со ссылкой на The New York Times.

Коалицию в основном образовали штаты, которые контролируются демократами. Получив большинство в палате представителей конгресса, они заблокировали инициативы Трампа по строительству стены, хотя во время президентства демократа Барака Обамы не возражали против выделения средств для строительства заграждений на границе.

В лидерах оказались традиционно левые Калифорния и Нью-Йорк, к ним присоединились Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния.

После промежуточных выборов 2018 года левым демократам удалось перехватить большинство в палате представителей. Правые республиканцы удержали большинство в сенате. На первых же заседаниях лидеры нового состава нижней палаты парламента объявили, что не позволят выделять средства на строительство стены.

Конфликт привел к рекордному в истории США шатдауну правительства, который продолжался 35 дней. Трамп заявлял, что он найдет способ продолжить финансирование строительства стены.

 

15 февраля он направил письмо спикерам палаты представителей и сената, в котором уведомляет их об объявлении чрезвычайного положения. Президент наделил министра обороны правом «заняться необходимым строительством, чтобы поддержать работу Вооруженных сил и ответить на кризис на южной границе».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
19.02.2019 10:23

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»

Банк УРАЛСИБ запустил акцию* для корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В рамках акции* клиенты могут бесплатно выпустить и перевыпустить таможенную карту «РАУНД», в том числе, оформить срочный выпуск и перевыпуск карты.
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
18.02.2019 17:48

«Кубатура» удивит Питер масштабом проекта

Новый центр мебели и интерьера объединит лучшие предложения для ремонта и отделки, а также прогрессивных дизайнеров и разработчиков проектов под одной крышей.
OOO "Лидер Групп"
18.02.2019 17:39

Базовая отделка по специальной цене теперь и в YOGA

При покупке любой квартиры в новом жилом комплексе YOGA 3, базовая отделка доступна по специальной цене - от 5 000 рублей за квадратный метр.
pixabay.com
18.02.2019 17:30

На старте – дешевле. Специальные цены на старте продаж в малоэтажке

В семействе малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе прибыло. Строится пятый по счету комплекс – «Образцовый квартал 5».
автор: Евгений Егоров/ фото предоставлено компанией ООО "Балтик Бизнес Медиа"
18.02.2019 16:50

Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов

14 февраля в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов», организованная деловым изданием «Ведомости».
ЗАО «Ленстройтрест»
18.02.2019 12:46

ГК «Ленстройтрест» – победитель первой Премии «Серебряный лучник» Северо-Запад

В Санкт-Петербурге названы лауреаты Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» Северо-Запад. Корпоративная философия ЖИВИ девелопера «Ленстройтрест» одержала победу в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».
Setl City
18.02.2019 12:01

Ленобласть готова финансировать строительство наземного вестибюля метро в Кудрово

Ленинградская область готова профинансировать строительство наземного вестибюля станции метро в Кудрово и благоустройство прилегающей территории. Об этом глава региона Александр Дрозденко заявил СМИ на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
OOO "Лидер Групп"
18.02.2019 11:35

ГК «Лидер Групп» вывела на рынок новый дом проекта YOGA

Компания открыла продажи квартир в четвертом корпусе жилого комплекса YOGA, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга, недалеко от станции метро «Комендантский проспект».
Американская Медицинская Клиника
15.02.2019 18:00

В мечтах о тебе... моя идеальная грудь

В Петербурге проходит конкурс на бесплатное увеличение груди*, организованный Американской Медицинской Клиникой
OOO "Лидер Групп"
15.02.2019 16:09

Повышение цен на квартиры в ГК «Лидер Групп»

С 25 февраля 2019 года произойдет плановое увеличение цены квадратного метра в жилом комплексе «Территория 1», возводимом компанией в п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
СК «Полис Групп»
15.02.2019 16:00

Ипотечные сделки в ГК «Полис Групп» выросли более чем на 20%

Рост объема ипотеки по итогам 2018 года в портфеле ГК «Полис Групп» составил 23%. По данным компании - это самый существенный прирост за последние 5 лет. Причины – увеличение спроса на покупку квартир в связи с изменениями в 214-ФЗ, а также комфортные ставки по кредитам на протяжении всего года.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 15:38

«Группа ЛСР» в январе увеличила продажи в регионах присутствия на 38%

Продажи недвижимости «Группы ЛСР» во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) в январе 2019 года достигли 5,3 миллиардов рублей, увеличившись на 38% по сравнению с январем прошлого года.