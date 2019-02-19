Украина вошла в тройку лидеров по нанесенному экономическому ущербу России в 2018 году. Ее опередили США и ЕС

Украина в компании США и Евросоюза нанесла России максимальный экономический ущерб в 2018 году. Последствия ограничительных мер против отечественных товаров оценили в Минэкономразвития. Презентация опубликована на сайте министерства 19 февраля.

Как следует из материалов, эксперты оценивают нанесенный экономике ущерб в 6,3 млрд долларов за год. Лидером по числу барьеров в отношении российских товаров стал Евросоюз (25), на втором месте Украина (22), далее следуют Индия (16), Белоруссия (13), Турция (12) и США (9). Всего, против российских товаров введены 159 ограничений в 62 странах мира.

По нанесенному экономике ущербу страны распределились следующим образом: на первом месте тот же Евросоюз с 2,4 млрд долларов, далее следуют США с 1,1 млрд долларов, замыкает тройку лидеров Украина с 775 млн долларов.

Белоруссия с большим количеством ограничений нанесла ущерб лишь на 42 млн долларов.

Максимальные потери понес металлургический сектор — почти 4 млрд долларов, на втором месте сельское хозяйство с 1,1 млрд долларов, на третьем месте химическая промышленность с потерями в 640 млн долларов.

Минэконоразвития также добавило, что ему удалось устранить более трех десятков торговых барьеров на сумму около 330 млн долларов.