«С человека нужно было взять объяснение». После волны ложных минирований полиция постучалась к петербургскому стороннику Навального

Сотрудники полиции нанесли визит активисту движения «Весна» Владимиру Казаченко в ночь на 19 февраля. Поводом для посещения стала трёхдневная волна ложных минирований в Петербурге.

Как рассказал «Фонтанке» Казаченко, у его квартиры на Богатырском проспекте двое полицейских в штатском появились около 20.00. Правоохранители стучали в дверь и заявляли, что хотят задать несколько вопросов.

«Они в дверь говорили, что нас нужно опросить насчёт минирования за последние несколько дней», — отметил активист.

В участковом пункте полиции подтвердили визит сотрудников, объяснив его тем, что «с человека нужно было взять объяснение». Ушли правоохранители около часу ночи.

Напомним, ранее Владимира Казаченко задержали во время акции в поддержку активистки нежелательной организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. Ему вменяют статьи 20.1 (мелкое хулиганство) и 20.2 часть 6.1 (участие в несанкционированной акции, повлёкшей создание помех функционированию транспортной инфраструктуры). Административное дело рассмотрят 19 февраля в Куйбышевском районном суде.