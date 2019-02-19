Евросоюз включил Россию в список стран, «постоянно нарушающих права человека»

Евросоюз высказал беспокойство из-за нарушений прав человека в нескольких странах — в том числе, в России. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано 18 февраля.

Россия всякий раз в документе указана вместе с «незаконно аннексированным Крымом», Севастополем и «областями Украины, неподконтрольными киевским властям» (имеются в виду самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики). Всего Россию в документе упоминают пять раз — представители ЕС пишут о фактах репрессий (в первую очередь, в Чечне), необоснованных арестов, пыток, неправомерных решениях судов и тому подобном. В одном ряду с Россией перечислены Белоруссия, Бангладеш, Венесуэла, Камерун, Китай, Мьянма, Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, Судан и другие страны.

Совет ЕС призвал российские власти «обеспечить работу демократических институтов, поддерживать верховенство закона, независимость суда, а также гарантировать свободу мнений и мирных собраний».

При этом представители Евросоюза пообещали поддерживать «гражданское общество и правозащитников всеми доступными средствами». Таким образом европейцы надеются «противостоять сокращающемуся пространству для гражданского общества».