«Я видела негодование в глазах девушек». Матильда Шнурова рассказала Собчак, как бросила мужа

Матильда Шнурова впервые дала большое интервью после развода с лидером группировки «Ленинград». О жизни после замужества она рассказала Ксении Собчак на ее YouTube-канале, видео опубликовано 18 февраля.

Бывшая супруга Сергея Шнурова отметила, что не хотела бы вдаваться в подробности разрушенных отношений, так как «любовь недостойна публичного обсуждения»

«Отношения — это глубокий процесс погружения друг в друга, когда отношения были длительные, настоящие, основанные на любви, когда они распадаются, невозможно ответить самому себе на вопрос, что произошло», — отметила она. По словам Шнуровой, именно она стала инициатором разрыва. Такая позиция вызвала непонимание публики. «Я видела негодование в глазах девушек, я задеваю их болевые точки», — пояснила Шнурова.

Она отметила, что расставание проходило поэтапно. «Это постепенное отмирание. Был большой-большой дом. Но он постепенно развалился», — заявила Матильда.

Матильда Шнурова развелась с лидером группировки «Ленинград» в августе 2018 года после восьми лет брака. Решение, по словам музыканта, было принято «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу». Позже он опубликовал стихотворение, посвященное бракоразводному процессу. «Фонтанка» выяснила, что делить супругам пришлось ресторан, балетную студию и около 600 квадратных метров недвижимости. В ноябре прошлого года Шнуров заявил, что снова женится.