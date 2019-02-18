В Федеральной таможенной службе проходят обыски. Сотрудников отдела расследований подозревают в получении взятки

Сотрудников Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) подозревают во взяточничестве. Как сообщили 18 февраля в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, в помещениях ФТС прошли обыски.

Уголовные дела возбуждены по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а также в отношении предпринимателей, которые пытались подкупить таможенников, – по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (дача взятки). В расследовании дела, помимо следователей, принимают участие оперативники подразделений службы экономической безопасности ФСБ России и УФСБ России по Брянской области.

По версии следствия, предприниматели предоставили недостоверную декларацию при провозе партии обуви и заготовок для ее изготовления через Александровский таможенный пост Брянской таможни. С помощью взятки бизнесмены надеялись избежать конфискации товаров и возбуждения уголовного дела.

Всего начальнику отдела организации дознания ФТС России передали взятку в 140 тыс. долларов. В его отношении возбуждено дело о получении взятки, в посредничестве обвинили его заместителя и еще двух москвичей.