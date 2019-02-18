СКА обыграл «Локомотив» всухую двумя дублями

Петербургский хоккейный клуб СКА победил ярославский «Локомотив» со счетом 4:0. Игра проходила 18 февраля в Ледовом дворце в Петербурге.

Первым две шайбы забросил Сергей Плотников, затем еще дважды свои шансы реализовал Александр Барабанов. Это четвертая подряд победа СКА, армейцы с Невы продолжают занимать второе место в Западной конференции КХЛ с 99 очками после 60 матчей. Следующий матч подопечные Ильи Воробьева проведут против нижнекамского «Нефтехимика» в гостях.