«До восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Лев». В ночь на 19 февраля петербуржцы увидят самую большую Луну 2019 года

В ночь на 19 февраля Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние в 2019 году. Об этом сообщается на сайте московского планетария.

Жители России при ясной погоде смогут наблюдать так называемое суперлуние — астрономическое явление, когда спутник Земли в фазе полнолуния находится в точке максимального сближения с ней. Один такой момент в 2019 году уже был — 21 января, тогда суперлуние совпало с полным затмением Луны. Спутник подошел к Земле на 357344 км.

19 февраля он окажется еще ближе — всего в 356761 км от Земли. Этот момент, правда, наступит только завтра в 12:07 по московскому времени. Россияне же смогут понаблюдать за приближением спутника к Земле. В нашем полушарии Луна достигнет максимальной высоты над горизонтом к полуночи. «Всю ночь, до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Лев», – уточнили в московском планетарии.