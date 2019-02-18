«Оцениваю эту ситуацию как чрезвычайную для экономики». Алексей Кудрин прокомментировал задержание основателя Baring Vostok

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что ситуация с задержанием основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви является «чрезвычайной» для российской экономики. Об этом он написал в своем Twitter 18 февраля.

Кудрин подчеркнул — по его мнению, «явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам». Глава Счетной палаты уточнил, что он пока не поручался за Калви, однако «другие уважаемые люди уже предложили поручительство». Напомним, за основателя Baring Vostok ранее уже вступались уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, глава Yandex Аркадий Волож и другие представители бизнеса. Поручиться за Калви был готов глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что «эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства». Путин в курсе ситуации, однако вмешиваться не собирается, поскольку «это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь», – уточнил Песков.