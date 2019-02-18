«Оцениваю эту ситуацию как чрезвычайную для экономики». Алексей Кудрин прокомментировал задержание основателя Baring Vostok
Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что ситуация с задержанием основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви является «чрезвычайной» для российской экономики. Об этом он написал в своем Twitter 18 февраля.
Кудрин подчеркнул — по его мнению, «явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам». Глава Счетной палаты уточнил, что он пока не поручался за Калви, однако «другие уважаемые люди уже предложили поручительство». Напомним, за основателя Baring Vostok ранее уже вступались уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, глава Yandex Аркадий Волож и другие представители бизнеса. Поручиться за Калви был готов глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что «эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства». Путин в курсе ситуации, однако вмешиваться не собирается, поскольку «это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь», – уточнил Песков.
Справка:
Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.
Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.
Напомним, что Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в Россию было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.