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18.02.2019 22:18
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Возможными угрозами Аршавина в адрес жены занялось подразделение МВД по борьбе с организованной преступностью

Заявление Алисы Аршавиной о возможных угрозах со стороны ее мужа поступило в подразделение Управления уголовного розыска ГУ МВД Петербурга по борьбе с организованной преступностью. Первоклассные оперативники штудируют страницы звездной пары в Instagram и их личную переписку.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, поступившее в ГУ МВД заявление Аршавиной расписали сотрудникам оперативно-разыскной части № 5 УУР. Она специализируется на борьбе с оргпреступностью. Проверку проводит оперуполномоченный 16-го отдела, который обычно охотится на этнический криминалитет.

Сегодня Алиса Аршавина дала первое объяснение по обстоятельствам, изложенным в заявлении. По ее утверждению, Андрей Аршавин с группой поддержки, состоявшей из неизвестных мужчин, отобрал у нее автомобиль Mercedes GL 350. 37-летний спортсмен якобы обещал в СМС-сообщениях отправить супругу в тюрьму, требуя 1 млн евро. В эту сумму он будто бы оценил свои траты на содержание Алисы в течение брака, длящегося с сентября 2016 года. По другим данным, женщина получила доступ к банковскому счету Андрея через доверенность на третье лицо и стала обладательницей миллиона. Аршавина считает, что деньгами она пользуется на законных основаниях.

Жена экс-футболиста прослыла мастерицей эксцентрики в конце 2017 года. В конфликтной переписке с казахстанской фотомоделью, позволившей себе отдохнуть в компании Аршавина, Алиса представлялась сотрудником ФСБ и обещала сопернице порцию невзгод. Так же она повела себя с экипажем «Аэрофлота» при вылете из Москвы. Рейс задержали, а «майора ФСБ» Алису сняли с борта и выставили ей счет на 57 тысяч рублей. 

Одновременно с полицейской проверкой в Петербурге состоится бракоразводный процесс пары. Заявление подано в 97-й судебный участок Красносельского района, по месту регистрации Алисы. Заседание назначено на 26 февраля, уточнял прессе адвокат Александр Добровинский. Сайт мировых судей Петербурга, которых курирует комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного, уже продолжительное время не функционирует, поэтому верифицировать слова адвоката не представляется возможным.

В январе 2018 года еще одно подразделение УУР ГУ МВД Петербурга, по раскрытию заказных убийств, рассматривало заявление Александра Кержакова. Он уверял, что опасается за свою жизнь, а врагом № 1 называл жену Милану Тюльпанову. В возбуждении уголовного дела бывшему футболисту «Зенита» отказали.


© Фонтанка.Ру

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