Эвакуация в Петербурге пошла на очередной круг. Некоторые ТРЦ «минируют» по второму и третьему разу

Повальная спам-рассылка от анонимных «минёров» продолжает срывать работу заведений в Петербурге. К вечеру 18 февраля сотрудники ряда ТРЦ эвакуировались по нескольку раз, а некоторые отправились на вынужденную прогулку впервые.

Как сообщают в социальных сетях, новичком среди адресатов «минёров» стало почтовое отделение на Морской набережной, 15. «Письмо счастья» настигло почтовиков за десять минут до конца рабочего дня, так что эвакуировавшиеся работники к посылкам уже не вернулись.

В остальном внимание электронных хулиганов было сосредоточено на уже привычных объектах. По словам горожан, снова не попасть в ТЦ «Шкиперский молл» на Малом проспекте Васильевского острова, не закупиться в магазинах сети «О’Кей», которые один за другим эвакуировали с обеда. Так, закрылись супермаркеты на Яхтенной, на проспекте Науки, на Богатырском. Читатели «Фонтанки» сообщают, что покупателей попросили на выход также на углу Косыгина и Индустриального и на проспекте Просвещения.

Под повторную раздачу попали ТРЦ: жалобы приходят от оставшихся без фильмов в «ПИК» и лишённых вечерних тренировок в спортзале ТЦ «Озерки». В комплексе «Электра» на Московском проспекте «Фонтанке» подтвердили, что за час до официального закрытия получили очередное письмо о бомбе.

«У нас уже проверяли гипермаркет и Макдональдс. Теперь снова», – говорят в «Электре». Посоперничать с ней за звание любимчика могут «Европолис» и «Родео Драйв». Один закрывали четыре раза, зато в другом дважды среагировали на одно письмо.

Оторванные от шоппинга читатели рассказывают, что второй раз закрыли «РИО» на Фучика. При этом не все эвакуированные разбегаются от ТРЦ: некоторые продолжают ждать возобновления работы больше двух часов, греясь в бесплатных маршрутках.

По числу эвакуаций понедельник побил рекорд выходных. Анонимки получали в школах, детских садах, больницах, гипермаркетах и даже в сетях быстрого питания «Макдоналдс» и KFC. Все подробности читайте в трансляции «Фонтанки».