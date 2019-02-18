Фонд виолончелиста Ролдугина для поддержки одаренных детей объяснил, зачем ему лицензия на алкоголь

Лицензия на продажу алкоголя образовательному фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин, необходима для лобби-баров, расположенных в гостиничных объектах в Сочи. Как пишет РБК, об этом сообщили в фонде 18 февраля.

«В декабре 2018 года фонд приобрел в собственность два гостиничных объекта — отель «Тюлип Инн» и гостиничный квартал «Чистые пруды» с целью размещения гостей и участников мероприятий, организуемых как фондом, так и проводимых в Имеретинской низменности конгрессно-выставочных мероприятий, официальных форумов и конференций», — заявили в пресс-службе фонда.

По данным организации, гостиницы переименовали в «Омега Сириус Парк» и «Гамма Сириус Парк». В январе они прошли проверку и подтвердили класс «три звезды», сохранив точки питания, в том числе лобби-бары. Лицензию на розничную продажу алкоголя оформили на два обособленных подразделения фонда, занимающихся оказанием гостиничных услуг. В фонде указали, что в лицензионном документе указаны адреса отелей в Сочи с пометкой «бар». «Таким образом, оформив лицензию, фонд выполнил требование законодательства», — заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. В 2014 году фонд по инициативе президента Владимира Путина создал в Сочи образовательный центр «Сириус», который ежемесячно посещают около 800 детей. Заявленная цель «Сириуса» – поддержка одаренных детей в области спорта, естественно-научных дисциплин, искусств.

Учредитель фонда — виолончелист Сергей Ролдугин, президент Санкт-Петербургского дома музыки, как писали в СМИ — друг Путина и крестный отец его старшей дочери Марии.