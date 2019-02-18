СМИ: ЦРУ подозревает, что российские военные подменили ракету 9М729 при демонстрации зарубежным коллегам

Российские военные в ходе демонстрации иностранным коллегам ракеты 9М729, которая состоялась в январе, показали какую-то другую ракету, сообщает 18 февраля американское издание Daily Beast. Журналисты ссылаются на материалы секретного брифинга ЦРУ и Национального управления военно-космической разведки США.

Американские спецслужбы считают, что контейнеры с крылатыми ракетами, а также мобильная пусковая установка, показанные Минобороны на брифинге, не относятся к ракете, которая, как считают в США, нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ракета 9М729 больше, чем показанный 23 января контейнер, схема спорной ракеты не совпадает с представленным Минобороны РФ изделием, сообщает Daily Beast.

В материалах, которые цитирует издание, отмечается, что «в ходе шести пусков ракеты была превышена дальность в 500 км», максимальная дальность 9М729 – 2070 км, а сама ракета является наземным мобильным вариантом крылатой ракеты «Калибр» морского базирования, которая способна доставить ядерный заряд на расстояние 2350 км.

По утверждению американских спецслужб, Россия уже располагает четырьмя дивизионами крылатых ракет 9М729. Вашингтон с 2014 года обвиняет Россию в том, что данная ракета нарушает ДРСМД, который запрещает развертывание ракет наземного базирования с дальностью 500-5500 км.

Комментариев российских официальных лиц на свежие данные американской прессы пока не поступало.

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Америка приостанавливает свое участие в ДРСМД. В администрации Дональда Трампа указали на то, что ракета 9М729 нарушает договор, а Россия отказывается это признать. 2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия ответит «зеркально» и тоже выйдет из ДРСМД. После этого Путин одобрил разработку системы наземного базирования крылатой ракеты «Калибр».

Проблема денонсирования «базового договора о ядерном разоружении» ДРСМД в середине февраля стала ключевой на брюссельской встрече военных министров стран НАТО. «Все союзники готовы к дальнейшему взаимодействию с Россией», – сказал тогда генсек альянса Йенс Столтенберг. Западные страны готовят совместный ответ на прекращение действия ракетного договора между Россией и США.

Один из разработчиков ДРСМД, дипломат Павел Палажченко в интервью «Фонтанке» отметил, что происходящее — это «подрыв безопасности всех стран на планете, в том числе России», а решать проблему придётся и нынешним, и будущим лидерам России и США.