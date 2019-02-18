Поголубевшая для Михалкова Мойка не понравилась петербуржцам. Росприроднадзор увидел загрязнение

Жители Петербурга обеспокоились преображением Мойки и отправили на яркий лёд инспекторов Росприроднадзора. В ведомстве сочли, что художественность может разойтись с правилами охраны водных объектов, а её предназначение так и осталось загадкой.

Как сообщили в департаменте Росприроднадзора по СЗФО 18 февраля, после обращений граждан акваторию Мойки в районе Зимней канавки ревизоры от службы обследовали вместе с представителем администрации Центрального района. Объяснить, кто и зачем укрыл лёд гигантскими деревянными настилами, а сверху добавили яркие щиты, чиновник затруднился.

«Чем обработаны понтоны, неизвестно. Однако уже сейчас заметно, что вещество легко растворимо: при таянии лед приобретает голубой оттенок. В действиях неустановленных лиц усматривается нарушение водного законодательства, а именно: загрязнение ледяного покрова водных объектов либо загрязнение водных объектов», – заявили в департаменте.

Результаты выезда уложили в акт осмотра, пообещав процессуальное решение по итогам проверки. Нарушение правил охраны водных объектов прописано в Кодексе об административных правонарушениях. За загрязнение ледяного покрова в местах туризма, спорта и массового отдыха для граждан предусмотрен штраф до 2,5 тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц — до 5 и 50 тысяч соответственно.

Деревянный настил на льду Крюкова канала появился в конце января. Тогда стало известно, что акваторию готовят к съёмкам фильма «Серебряные коньки» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, кинокомпании «Централ Партнершип», группа компаний ГПМ КИТ и «Кинослово». В последней «Фонтанке» подтвердили, что в картине задействуют лёд Мойки у Зимней канавки.