Волна эвакуаций в Петербурге захватила магазины «М.Видео» и «Дикси»

Об эвакуации магазинов «Дикси» сообщили очевидцы в социальных сетях вечером 18 февраля. По словам горожан, временно прекратили работу продуктовые магазины на улице Седова и в посёлке Песочный.

В пресс-службе ретейлера «Фонтанке» пояснили, что на адрес электронной почты поступило сообщение о заминировании. Количество проверок в «Дикси» уточнить не смогли. Согласно официальному сайту, у сети около 200 магазинов в Петербурге.

Проводить потенциальных покупателей на улицу пришлось и сотрудникам сети «М.Видео». В пресс-службе компании заявили, что временно прекратили работу несколько магазинов после сообщений о минировании, некоторые уже прошли проверку и возобновили работу.

По информации очевидцев, повторно проводят эвакуацию в торговых центрах «Пик» и «Озерки».

Ранее стало известно, что 18 февраля анонимки о заложенной бомбе поступили в сети быстрого питания «Макдоналдс» и KFC. Также волна массовых эвакуаций накрыла «Ленту» и «О’Кей». «Лжеминёры» добрались до школ, детских садов и больниц. Все подробности и последние новости об эвакуациях в Петербурге читайте в трансляции «Фонтанки».