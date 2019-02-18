Петербургские дворы разрешат убирать от снега не до асфальта. Чиновники вносят изменения в правила благоустройства

Жилищный комитет предложил изменить правила благоустройства Петербурга, разрешив оставлять на внутриквартальной территории снежный накат. Раньше такое право было только у дорожников.

О том, что члены городского правительства утвердили постановление о внесении изменений в правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, сообщили 18 февраля в аппарате врио губернатора. В релизе не говорится, о каких конкретно поправках идет речь, однако на сайте правительства есть информационное письмо комитета по благоустройству от прошлой недели, где сообщается об окончании общественных обсуждений по проекту изменений.

В частности, там указано, что жилищный комитет предлагает новую редакцию пункта 10.5.3: «Усовершенствованное покрытие дорожек, тротуаров, проездов в границах внутриквартальных территорий после проведения уборки может иметь снежный накат по всей ширине покрытия, который при необходимости обрабатывается противогололедными материалами. Наличие колеи, отдельных гребней, возвышений, занижений и выбоин не допускается».

На данный момент этот пункт выглядит следующим образом: «Дорожки и внутриквартальные проезды должны быть очищены от снега и наледи до асфальта и бордюрного камня. При отсутствии усовершенствованных покрытий допускается уплотненный снежный накат». В письме комблага говорится, что «предложения принимаются».

«Фонтанка» ранее подробно писала о том, какие требования к уборке различных территорий от снега содержатся в городских документах. «Допускается эксплуатация дорог с присутствием по всей ширине дороги слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 60 мм без отдельных неровностей высотой/глубиной более 40 мм, который должен обрабатываться фрикционными материалами в течение 3 часов после окончания снегопада или метели», – говорится в техническом регламенте. Двое жителей Петербурга пытались через суд принудить чиновников выполнять эти правила, однако Калининский районный суд не принял иск.

Напомним, в пятницу, 15 февраля, были отправлены в отставку главы трех районов — Василеостровского, Центрального и Красносельского. Им в укор было поставлено большое количество жалоб от жителей из-за уборки снега.