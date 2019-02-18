Суд троицу не любит. Прокуратура снова не убедила присяжных, что убийство пенсионерки в Петербурге заказал племянник

Очередной процесс с участием присяжных заседателей закончился в Петербурге оправдательным приговором. Уже третья коллегия не увидела в Алане Габараеве убийцу, который ради наследства избавился от тёти.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 18 февраля, в Горсуде огласили вердикт по делу об убийстве женщины в Басковом переулке в 2014 году. Фигурантам процедура привычна: их уже судили по этому же эпизоду. Мендик Кокоев сразу признал себя исполнителем, рассказал, как стрелял и где топил пистолет. В июле 2016 года он был неожиданно оправдан. Племянник погибшей, Алан Габараев, которому следствие отводило роль заказчика, напротив, настаивал на своей невиновности. Его присяжные услышали.

В декабре 2017 года новая коллегия рассудила иначе: Кокоева признали виновным, Габараева — нет. Приговор в законную силу не вступил, и прокуратура обжаловала его по процессуальным основаниям, запустив разбирательство на третий круг. Очередные присяжные заседатели не удивили: не отпиравшийся Кокоев по-прежнему виновен, но Габараев его для убийства не нанимал. После всё тех же девяти вопросов племянник признан невиновным с результатом 5:3 в его пользу.

Обвинение перед народным судом представляла, в том числе, прокурор Лариса Сынкова. Она же безуспешно обвиняла Габараева и Кокоева раньше, а в этом году присяжные признали трёх человек невиновными в расстреле и поджоге транспортного ОМОН — обвинителем также выступала Сынкова.