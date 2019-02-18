Один из крупнейших петербургских подрядчиков Минобороны поссорился со своим кадровым агентством. Разбираться будут в суде

Петербургское ООО «Мегалайн» (выручка 4,6 млрд рублей), один из крупнейших подрядчиков на строительных объектах Минобороны РФ, получил иск от своего поставщика трудовых ресурсов — ижевского ООО «Стройком». Требования в сравнении с выручкой «Мегалайна» небольшие, но кадровики серьезно обиделись на заказчика и вместе с иском написали заявления в прокуратуру и полицию.

Речь идет о привлечении 60 рабочих на строительство военного городка в Валуйках Белгородской области. Общая сумма контракта, полученного «Мегалайном» еще в 2015 году, — 3,6 млрд рублей. Завершить стройку планировалось летом 2017-го, однако работы задержались, и, чтобы их закончить, «Мегалайну» срочно потребовались дополнительные сотрудники.

Именно их и привез в июле 2018 года в Валуйки «Стройком» (входит в нижегородскую «МТ-Групп» с оборотом в 760 млн рублей). Заказчик якобы не выплатил деньги, которые должны были пойти на зарплаты рабочим, и им пришлось уехать в октябре 2018 года, так и не завершив стройку. Расплачивался за проделанную работу со строителями сам «Стройком». Сумму долга «Мегалайна» он оценил в 12 млн рублей.

Как рассказал «Фонтанке» представитель «Стройкома», в ходе судебного заседания в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти 15 февраля адвокаты «Мегалайна» заявили, что никаких рабочих истец не привозил и платить не за что. Новое заседание суда, на котором «Стройком» намерен предоставить доказательства своей работы в Валуйках, назначено на конец марта.

Помимо арбитражного иска руководство «Стройкома» направило заявления в прокуратуру Петербурга и региональное ГУ МВД с просьбой проверить деятельность «Мегалайна» на предмет возможного мошенничества в рамках строительства стратегического военного объекта. «Мегалайн» входит в бизнес-империю предпринимателя Евгения Пригожина.